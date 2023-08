Conocido como ‘Cejas Pobladas’, Ricardo Quevedo es uno de los comediantes más reconocidos en Colombia y Latinoamérica, habló de sus problemas de salud.

En una reciente entrevista con ‘Juanpis González’ reveló que hace algunos años fue diagnosticado con epilepsia.

En medio de sus acostumbradas risas, el humorista contó que en uno de los episodios de la enfermedad, sufrió lesiones en uno de sus hombros, pero también reveló que fue medicado, por lo que ha podido afrontar la situación de la mejor manera.

Por otra parte, Quevedo se refirió a una fuerte crisis emocional que vivió hace unos tres años, cuando también fue invitado a ‘The Juanpis live show’, pero pidió que no se emitiera.

“Cuando me invitó yo dije que sí, pero estaba atravesando un momento muy jodido. Estaba con una depresión muy fuerte, ansiedad, me habían descubierto lo de la epilepsia… Mil cosas me pasaron en ese momento, y ese día para mi no fue chévere, yo estaba como en modo automático (…) Le dije a Alejo (Alejandro Riaño): no me siento cómodo con la entrevista, me parece que no debería salir porque fue un momento muy ‘heavy’ de mi vida”.