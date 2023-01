Ricardo Quevedo hizo la particular reflexión en una publicación de redes sociales en la que dejó ver cómo era su vida cuando apenas tenía 23 años de edad.

En principio, apuntó que le hubiera gustado que las cosas hubieran sido mejor para él en esa época, ya que comentó que la suerte no le sonreía y debía esforzarse más de la cuenta para alcanzar sus objetivos.

Fue así como compartió una fotografía como “prueba” de cuando era tan solo un muchacho, lejos de la fama, las cámaras, los medios, los triunfos, el dinero y el reconocimiento masivo que su actividad le ha dado.

En ese sentido, el actual compañero sentimental de la también humorista Liss Pereira, trinó a modo de introducción:

“Qué envidia tener la vida resuelta a los 23. Yo a los 23 tenía un solo par de tenis rotos, trabajaba en la calle. A todo lado me tocaba llegar a pie”.

Y agregó que su apariencia no le ayudaba, pues sentía cierto rechazo en los lugares a los que asistía

“Tenía cara de ladrón y se reservaban el derecho de admisión cuando me veían llegar”.

Por último, sustentó sus palabras adjuntando como “prueba” la imagen en cuestión:

Qué envidia tener la vida resuelta a los 23. Yo a los 23 tenía un solo par de tenis rotos, trabajaba en la calle. A todo lado me tocaba llegar a pie. Tenía cara de ladrón y se reservaban el derecho de admisión cuando me veían llegar. La cara de Tato no ayudaba, adjunto pruebas 😕 pic.twitter.com/YGMcl8ylke

— Ricardo Quevedo (@cejaspobladas) January 6, 2023