Julián Román, el reconocido actor colombiano, denunció en sus redes sociales la mala atención que ha recibido su padre Edgardo Román por parte de la EPS Medimas.

En su cuenta de Twitter, Julián Román describió como “indignante” que las órdenes médicas no estén bien escritas y eso lo obligue a realizar un trámite desde el comienzo.

La forma como @MedimasEPS trata a la gente es indignante. Escriben mal las órdenes médicas para que todo el trámite tenga que hacerse desde ceros y mientras tanto el paciente esperando ser atendido urgentemente. Muy bellaco lo de ustedes. @MinSaludCol — Julián Román (@JulianRoman) November 18, 2020

Posteriormente, en diálogo con La W, Julián Román añadió algunos detalles de lo que sucedió recientemente. “Es una locura. Mi padre tiene cáncer desde hace unos años y, no sé si es por el tema de la pandemia, se ha vuelto imposible tener una cita”, explicó el actor colombiano.

#AlAireEnLaW | Julián Román (@JulianRoman), sobre el estado de salud de su padre >> https://t.co/AMNglsACd7 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 18, 2020



Edgardo Román es uno de los actores colombianos más acaudalados en la historia de la televisión colombiana. Aunque recientemente ha estado alejado de la pantalla chica, a sus 70 años es uno de los maestros de la actuación en el país.

“Yo he tratado de estar alejado de las redes porque no me interesaba, pero me recomendaron que lo hiciera para poder hacerlo visible y que esta entidad tome cartas en el asunto”, añadió Julián Román en relación con la salud de su padre.

Su cirugía hace un año

Hace un año, Edgardo Román pasó un tiempo en silla de ruedas luego de ser operado en el talón, una intervención que pospuso mucho tiempo. La cirugía fue luego de grabar la novela ‘La Gloria de Lucho’, su última aparición en la pantalla chica con un gran éxito nacional.