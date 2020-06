green

A propósito del mes del Orgullo LGBT, el medio le preguntó al colombiano si había ido alguna vez a alguna marcha y él confesó haberlo hecho; incluso, en 2019 invitó a su hermano a la colorida celebración, en la que se sintió extasiado y libre.

En cuanto a qué piensa de aquellos hombres que se sienten atraídos por su imponencia y sensualidad, el actor dijo que de parte de ellos ha recibido mucho respeto, más que de las mujeres, y no tiene problema con esto pues “es muy libre”.

“Puedo decir que alguna vez me he enamorado de chicos, no hemos llegado a tener sexo, pero sí me he enamorado de ellos, y ha sido muy bonito, hemos compartido cosas muy íntimas”, reconoció el barranquillero.

Vittorino también habló de sus preferencias sexuales en una charla con ‘Lo sé todo’; allí manifestó que ha sido muy reservado con su vida personal, pero que con la revista se sintió libre de decir que se ha enamorado de personas del mismo sexo, sin pensar en nada más.

No obstante, reconoció que en España se sintió un poco más seguro de abrirse de esta manera y en Colombia no suelen preguntar estos temas; aunque aclaró que allá aún sienten recelo por las personas de la comunidad LGBT. Actualmente tiene novia.

Cabe mencionar que el artista reside en el país europeo desde hace algún tiempo y allí ha logrado enriquecer su trayectoria como actor, pues ha trabajado en producciones como ‘Vis a vis’, ‘La luz de mis ojos’ y ‘Vivir sin permiso’.