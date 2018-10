Fue el mismo Elton John quien publicó la foto del joven ex One Direction en su cuenta de Instagram, imagen que acompañó del mensaje “Eso es lo que llamo un disfraz de Halloween”.

En la fotografía se ve a Harry con un enterizo plateado que simula el uniforme del equipo de béisbol Los Ángeles Dodgers, similar al que lució el intérprete de ‘The Dancer’ en la recordada presentación de hace más de cuatro décadas, pero con mucho más brillo para traerlo al 2018.

El traje fue confeccionado por Gucci y tenía en la parte trasera el número 1 y el nombre Elton, como se puede ver en un video que muestra a Harry en una parada que hizo en un sitio de comida, luego de la fiesta a la que asistió en Los Ángeles.

everyone else got up and left but harry stayed and tidied up the table, he’s so good pic.twitter.com/dY9X6nFsFh

— leigh (@hesaudrey) October 27, 2018