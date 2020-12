green

Este 22 de diciembre se conmemora un año más del fallecimiento de Diomedes Díaz, uno de los artistas colombianos más populares de la historia reciente. En las redes sociales, miles de seguidores están interactuando recordando en sus publicaciones al difunto cantante, aunque hay algunos colombianos que no sienten por él la misma admiración que sí le profesan otros tantos.

Ese es el caso de Vanessa de la Torre, quien compartió su postura sobre Diomedes Díaz cuando el periodista Gustavo Gómez le preguntó en el programa 6 A.M Hoy por hoy si, al recordar el cantante, ella tenía en cuenta los líos de él con la justicia colombiana. Al respecto, la expresentadora de Noticias Caracol aseguró que considera que la música de él fue bastante buena, pero que no olvida sus polémicos comportamientos.

“Le meto un asunto moral. Es un teso, su música es increíble, pero yo creo que la gente tiene que portarse bien en la vida y él no lo hizo. Siempre lo evoco con cierta amargura y con cierta molestia”, reconoció De La Torre luego del interrogante que le planteó su colega.

A lo expresado por ella se sumó el también panelista de ese programa Jorge Espinosa, quien aseguró que no es partidario de que a los artistas se les condene por sus líos personales, pero que en el caso de Díaz sí estaba más del lado de la postura de su compañera.

“En esta coincido con Vanessa. No sé por qué en el caso del señor Diomedes Díaz eso me pesa mucho más que en el caso de artistas o escritores. Pero sí me parece cierto que uno no tendría por qué cancelar a un artista en el caso concreto de estas personas, incluyo escritores, por delitos que hayan cometido en su vida, porque me parece que si uno camina por esa línea, habría que desocupar un montón de librerías”, opinó Espinosa.

