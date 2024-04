Por: El Espectador

En 2023, Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo Día’, fue diagnosticado con un sarcoma, un cáncer que se forma en el tejido blando del cuerpo y que comprometió cuatro órganos de su cuerpo: páncreas, duodeno, riñón y la vena cava.

En entrevista con ‘Suso’ transmitida por Caracol Televisión el pasado domingo 31 de marzo, el comunicador contó detalles de su diagnóstico: “Me dieron dos malas noticias, primero que tenía cáncer, y segundo, que la cirugía con la que pretendían extirparme el sarcoma fue fallida”, contó en el programa mientras explicaba que este tipo de enfermedad no era común.

En medio del programa, Diego Guauque dice que el espirómetro le permitía ejercitar sus pulmones e identificar cómo se encontraban, pues después de las cirugías estos órganos terminaban un poco afectados.

Reveló que en los días posteriores a las cirugías solo lograba levantar con su aire una de las pelotas del espirómetro, indicando que estaba en recuperación, pues una persona que se encuentre en óptimas condiciones puede hacerlo con todas las esferas.

El periodista contó también que ante la falta de opciones para retirar el sarcoma de su cuerpo, fue sometido a unas quimioterapias que, según él, “no daban mucho chance, pero creo que ahí Dios me ayudó porque las quimios sí ayudaron a reducir el sarcoma, eso fue un milagro, porque por lo general no hay manera de que con ese tratamiento reduzcan, ese yo creo que ha sido el milagro más grande de toda mi vida”.

Alejandra Rodríguez, su esposa, también hizo parte de todo su proceso. Juntos escribieron el libro ‘El amor contra el cáncer’, donde se plasma la visión de ambos y la lucha que atravesaron juntos mientras Guauque luchaba por su salud. “Este es un libro que escribimos pensando en la historia no solamente del paciente, sino también del cuidador. Para mí eso es fundamental, porque tarde o temprano, si no terminamos en una clínica como pacientes, terminamos cuidando a nuestros familiares”, comentó.

Y es que su proceso no estuvo mediado solo por quimioterapias, sino también por transfusiones de sangre y varias cirugías. “Yo le debo la vida a mi esposa”, afirmó Guauque en la entrevista.

“Es así como el 2 de enero comenzó el segundo tiempo de mi existencia. En plena madrugada, a las 3 de la mañana, un golpeteo incesante y agudo me expulsó de la cama y en menos de 24 horas me trasladó a otra. En la habitación de una clínica estuve sumido en la incertidumbre de saber si uno de los principales temores de mi vida se había adueñado de mí: el cáncer.

Por ello, las páginas de este diario empezaron a ver luz en las salas de cuidados intensivos, en las de quimioterapia y en el cuarto de un hospital que fue mi segunda morada durante varias semanas del primer semestre de 2023.

A menudo, las noches en vela terminaban con mis dedos en el celular o en el portátil para que el sentimiento que en ese instante tomaba posesión no se fugara. El amor contra el cáncer está escrito con lágrimas, dolores punzantes, miedos y dilemas. Se narra en directo, con la inmediatez del reportero que corre e informa la noticia en caliente y con las técnicas de un curtido contador de historias, con más de 20 años de experiencia en la televisión colombiana”, escribieron juntos, Diego Guauque y su esposa en un texto colaborativo publicado en El Espectador el 12 de marzo de este año.

Fue gracias a la bitácora que escribían juntos que pudieron darle forma a este libro que, según el periodista, “va a coger a los lectores y no los va a soltar”.

