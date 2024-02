Diego Guauque, el periodista de ‘Séptimo día’, habló en una entrevista exclusiva con Pulzo y dio detalles de su recuperación luego de tener cáncer. El comunicador contó que desde que se enteró de la enfermedad tomó las cosas de manera positiva y nunca se dio por vencido, a pesar de las complicaciones que encontró en el camino.

Gracias a su perseverancia y optimismo ganó la pelea contra la enfermedad y ahora, luego de un año de batalla, ya se encuentra bien y sin complicaciones de salud.

“Ahorita estoy bien, me hicieron unos exámenes, donde me revisaron internamente y ya apareció que no tengo ninguna célula cancerosa, ya el médico me dijo que puedo decir que no tengo cáncer”, aseguró el periodista en la entrevista con Pulzo.