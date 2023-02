Diego Guauque inició el 2023 con una noticia que le ha cambiado la vida, el periodista de ‘Séptimo Día’ fue diagnosticado con cáncer en su abdomen, pero se ha mostrado muy optimista en sus redes sociales, confiando en los especialistas que lo atienden y en los resultados de la quimioterapia que inició el día de hoy.

(Le puede interesar: Cáncer que tiene Diego Guauque: cómo se puede tratar y qué opción escogieron para él)

Antes de someterse a su primer tratamiento para combatir el cáncer que le diagnosticaron hace un mes, el periodista de 43 años supo, finalmente, el verdadero nombre del tumor que padece y que, según expertos, es muy poco frecuente.

“Ayer estaba en el oncólogo y ya me dieron el resultado del sarcoma exacto. Yo antes les había dicho que tocaba saber el nombre y el apellido. Se llama leiomiosarcoma, ese es el que yo tengo. Es buenísimo que ya se sepa porque ya se puede establecer cuál es la medicina que me tienen que inyectar para acabar ese leiomiosarcoma. A las 7 de la mañana empiezo la quimioterapia, duro como hasta las 2 de la tarde, voy con un buen libro, alguna peliculita, unos videos y algún trabajito que tengo que hacer y voy a aprovechar ese tiempo”, comunicó a sus 132 mil seguidores de Instagram.

Diego Guauque inició su quimioterapia

Desde muy temprano, el periodista reapareció en sus redes sociales para comunicar que estaba a minutos de recibir su primer medicamento de quimioterapia. “Estoy un poquito asustado, ya me acaban de hacer un procedimiento en el catéter, por este primero me están ingresando una solución salina y después entrar a mi medicamento”, contó.

(Le puede interesar: Diego Guauque, de ‘Séptimo día’, se alista para nuevo paso contra cáncer; ha perdido peso)

En los varios videos que publicó en su red social, también mostró a su esposa Alejandra Rodríguez quien lo acompañó al tratamiento y no se le separó ni un minuto. “También aquí de la mano de Dios como pueden observar, este cristo siempre lo he utilizado para Séptimo Día en mis reportajes, también me regalaron un rosario muy bonito. Estaré leyendo este libro, La Pena Máxima, estaré yo creo que toda la mañana, pero hasta el momento todo marcha muy bien”, reveló acostado en la camilla del hospital.

Lee También

Hace unos minutos, Diego Guauque compartió su último reporte del día mientras se dirigía a su casa, “2 y 30 de la tarde finalmente ya salí de la quimioterapia, hasta el momento pues yo creo que me fue gracias a Dios muy bien, un poquitico de mareo de los medicamentos, estuve toda la mañana y ya vuelvo a la casa, vamos a ver cómo me comporto hoy, mañana y pasado mañana porque igual los síntomas pueden surgir hasta cinco días después, gracias a Dios todo bien y lo importante es que se va debilitando el sarcoma”, expresó.