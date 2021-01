En Twitter dieron a conocer la primera foto de la actriz, recordada por películas como ‘Crepúsculo’, ‘Los ángeles de Charlie’ y ‘Feliz novedad’, en la piel de Lady Di, de quien se contará la historia de su último año de relación con el hijo de la reina Isabel II.

La cinta será producida por los estudios Neon y está a cargo del cineasta chileno Pablo Larraín, quien confirmó que ya están rodando el proyecto, con el que regresa a las historias de la nobleza, justo por la época en que la princesa Diana recibió crudo consejo para poder llevarse a la cama a su esposo.

Según Imdb, la historia que protagonizará Kristen Stewart fue escrita por Steven Knight, y llevará a los espectadores a la Navidad de 1991, que se vivió en las entrañas de la Casa de Windsor, ubicada en el condado de Norfolk (Inglaterra).

Aquí, la primera fotografía que difundió la compañía en su cuenta de Twitter, por la que varios seguidores han dicho que fue todo un acierto de los ejecutivos de ‘casting’ haber elegido a la actriz, pues su parecido con Lady Di es innegable.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt

— NEON (@neonrated) January 27, 2021