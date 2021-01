green

La artista, que ha participado en producciones como ‘La familia Jones’ y ‘Striptease’, llegó al evento luciendo una blusa de escote profundo, que no fue el único detalle por el que se robó las miradas, pues su rostro ahora se ve diferente.

Pese a que se desconoce qué tipo de procedimiento se realizó Demi Moore en su cara, sí se ve que en su frente ya no hay líneas de expresión, hubo un cambio en la zona de sus párpados y sus pómulos se pronunciaron más, por lo que se supone que podría haberse hecho una bichectomía.

Esto retoques que se habría realizado la afamada actriz de Hollywood, quien decidió pasar la cuarentena junto a su ex: Bruce Willis, provocaron una oleada de comentarios, pues sus seguidores aseguran que ya no parece Demi y que los cambios no eran necesarios.

Aunque el rostro de la actriz fue el centro de atención en el desfile de Fendi, de primavera-verano 2021, varios medios destacaron su innegable elegancia vanguardista, pues su blusa negra satinada la hizo ver juvenil, los aretes largos que llevó marcaron su rebeldía y el pantalón de bota ancha con el que complementó la pinta demostró cordura.

Aquí, un videos que ya circula en redes sociales de la pasarela en la que participó Demi Moore; ¿eran necesarios tantos cambios en su rostro?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aurelie Bachellier (@aurelie_bachellier)

Estas son algunas fotos que tomaron del evento y el desfile de la actriz: