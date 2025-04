Continúan las reacciones a la muerte de Rubby Pérez, quien falleció luego de que un techo le cayera encima. El incidente ocurrió en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, República Dominicana.

En este sentido, el cantante venezolano Omar Enrique concedió una entrevista a Olímpica Stereo en donde habló sobre lo ocurrido en la madrugada de este martes 8 de abril.

“A la 1:00 de la mañana; sin embargo, a las 7:00 de la mañana, Rubby estaba cantando para que supiera que él estaba ahí, pero por la complejidad del tema de los escombros no lo habían podido sacar. “Ahora pudieron sacar el cuerpo de Rubby, falleció”, dijo el artista a la emisora.

Además, se mostró conmovido y recordó la trayectoria y la importancia que tuvo Pérez para el merengue y para República Dominicana.

“Tengo el corazón destrozado, no he comido, ahora estoy muy triste por que aparte de ser un gran cantante era un gran amigo, era un ícono del merengue que pegó muchas canciones. Fue un artista maravilloso y no me cabe la tristeza en el Alma.

“Asimismo, envió un mensaje a la familia del fallecido y manifestó que gracias a ese país se ha convertido en el artista que es.

Yo quiero mandarle todo mi apoyo toda mi solidaridad, todo mi amor al pueblo dominicano. Yo me considero un dominicano más, gracias ese país y hago la música que hago ellos me han acogido de una manera increíble”, concluyó.

Accidente que cobró la vida de Rubby Pérez

Sigue aumentando la cifra de fallecidos por la terrible situación que ocurrió en la noche de este lunes, 7 de abril, en República Dominicana, pues en la discoteca Jet Set se derrumbó el techo y decenas de personas quedaron bajo los escombros.

Entre esos estaba el artista principal de la noche, Rubby Pérez, quien después de varias horas de búsqueda lo lograron localizar debido a que cantó, dándole una luz de esperanza a sus seguidores.

No obstante, a pesar del empeño de los equipos de rescate, no se logró extraer al artista a tiempo y, debido a las heridas que sufrió, murió a los 69 años de edad.

En realidad, medios locales que monitorean de cerca el desarrollo minuto a minuto de esta circunstancia confirmaron que posteriormente se logró recuperar el cuerpo y comunicar a la familia el triste fallecimiento.

¿Cuántos muertos hay por caída del techo de la discoteca?

Durante la noche del lunes 7 de abril, numerosas personas acudieron a la discoteca Jet Set para disfrutar de una actuación musical del artista de 69 años, que siempre que actuaba demostraba un gran dinamismo y habilidad en el escenario.

Sin embargo, solo unos segundos más tarde, toda la edificación cayó, dejando a todas esas personas en los escombros. Inicialmente, se registraron nueve individuos fallecidos, sin embargo, con el transcurso del tiempo y la complejidad de levantar los bloques, el número ha crecido hasta llegar a 66.

