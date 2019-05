El príncipe Harry y su esposa Meghan, cuya madre es negra, tuvieron un hijo el lunes. Dos días después anunciaron que se llamaría Archie.

“El bebé real abandona el hospital”, tuiteó el presentador de radio Danny Baker, junto a una imagen en blanco y negro de una pareja elegantemente vestida, cuya mujer le da la mano a un chimpancé con un traje y un sombrero.

This is a post by Danny Baker. The royal baby is less than three days old. Danny Baker works for the BBC. In any other field this would be gross misconduct. I await the "not a racist bone in my body" statement from Danny, or a P45 from the BBC. Only 3 days old. pic.twitter.com/jF9iUl4duO

— (Almost) Always Positive 💙+ (@NubiBlue) May 9, 2019