En el más reciente capítulo de ‘La descarga’ le tocó a Marbelle despedirse de uno de los integrantes de su equipo luego de las presentaciones de cinco de ellos. Maía, Santiago Cruz y Gusi tuvieron la difícil tarea de escoger a la participante que culminaría su camino en el concurso, resultando eliminada Lauvel.

La expulsión de la joven causó malestar entre sus compañeros, ya que muchos de ellos consideraron que la de que debió partir fue ‘Taty flow’, al creer que su presentación fue algo floja.

Sin embargo, luego de la despedida de Lauvel y en medio de la controversia con Tatiana, los concursantes fueron sorprendidos con la llegada de Jhon Abadía, conocido como ‘El tenor del rock’, del equipo de Maía.

En medio de risas y cantos, Abadía fue recibido por los demás participantes, y con evidente emoción el hombre les manifestó que los había extrañado durante el tiempo que estuvo fuera de la competencia.

Asimismo, ‘El tenor del rock’ les relató que para él fue muy sorpresivo que lo invitaran a regresar. “Iba a mercar cuando me llaman y me dicen: ‘Quieres volver’”, relató el cantante.

Por su parte, varios de sus compañeros reflexionaron sobre tal hecho. “Él ya estuvo afuera y vio cosas, así que viene con otra mente. Tuvo la posibilidad de recargarse y venir”, “se debe sentir raro de haberse desintoxicado de esto y volver”, “yo creo que uno debe extrañar demasiado esto cuando se sale”, fueron algunos de los comentarios.

Pero, ¿por qué regresó un participante ya eliminado?

Resulta que hace unos días, María Nelfi, la participante más veterana en ‘La descarga’, y que formaba parte del grupo de Maía, tomó la decisión de renunciar al ‘reality’ musical luego de equivocarse en su último ‘show’, hecho que la desestabilizó emocionalmente.

“No puedo más, me marcó mucho el fracaso en el set y eso me tiene enferma porque en tantos años de trabajo nunca lo he hecho. Me quiero retirar porque el miedo de volver a fracasar lo tengo pendiente, pero no quiero defraudarte”, le expresó la anciana a la artista en medio del llanto.