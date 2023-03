Una vez más, la joven cantante que pasó por ‘La voz’ y ‘Yo me llamo’ demostró que es una de las grandes favoritas a llegar a las instancias finales del ‘reality’ de canto.

Al interpretar la canción ‘Tardes Negras’, de Tiziano Ferro, Stéfany Zabaleta dejó al descubierto su habilidad de alcanzar notas a las que muy pocos lograrían llegar. Esto, como era de esperarse, sorprendió a los jurados, quienes no dudaron en felicitarla por lo hecho en el escenario.

“Tengo un encuentro de emociones porque realmente esta canción fue un reto para mí, entonces estaba nerviosa porque decía: ‘¿Será que puedo o no puedo?’. A uno siempre le juega la mente”, dijo la concursante una vez terminó su presentación.

Acá, la presentación de la joven:

‘La Descarga’: Stéfany Zabaleta estaría lista para la final, según Gusi

Al terminar el ‘show’ de la joven integrante del equipo de Santiago Cruz, Maía —quien recientemente le había hecho saber la admiración que sentía por ella— resaltó la manera en la que cantó la participante.

“Lo que más me gustó de hoy fue que te repusiste. Sé que al comienzo no es fácil porque hay mucho nervio. Comenzar con una nota grave cuando no se está en competencia es muy difícil porque no te deja ubicar bien la nota el estado de ansiedad. Sé que no es fácil entrar y después te abriste como el ave fénix, eres especial”, afirmó la barranquillera.

Marbelle tomó la palabra y continuó la línea de Maía, indicando que Zabaleta no tenía nada por qué preocuparse.

“Tú ya has demostrado lo que cantas, es tan sencillo como eso. Ya has demostrado de lo que eres capaz y entiendo que el reto eran los graves… esos son los sótanos”, dijo Marbelle, pero fue interrumpida inmediatamente por Maía, quien complementó entre risas: “Del infierno”.

Los buenos comentarios de la cantante vallecaucana continuaron y resaltó el valor de la participante por interpretar una canción que muy pocos se atreverían a cantar.

“Es una canción que no es comercial, que no es fácil de digerir, y tú hiciste con ella lo que se te dio la gana. No te preocupes, ya has demostrado de qué estás hecha”, agregó Marbelle.

En ese momento, Gusi tomó la palabra y continuó con los elogios a la concursante, a quien, al parecer, la ve como una firme candidata a la final.

“Estuvo espectacular. ‘Santi’, yo ya veo acá el camino muy claro… muy claro. Es mi percepción de la gran artista que tiene Santiago en su equipo”, dijo el artista venezolano.

Santiago Cruz, su mentor, cerró las intervenciones diciéndole que es una artista arrolladora y que no tenía por qué preocuparse por algún tipo de error cometido.