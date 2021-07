Extenuado, así terminó ‘Olímpico’ su participación en el ‘Desafío’, donde cayó a manos de ‘Galo’ y de Juan Manuel.

El costeño, que pagó cara su bondad en la semifinal, ayudó a Juan Manuel para que él llegara en segundo lugar, aún a costa de su propia eliminación.

En una prueba con demasiadas sorpresas, en la que hubo muchos memes por la forma en que ‘Galo’ ganó, el capitán de ‘Alpha’ contó que quedó lastimado luego de su eliminación.

Las imágenes del costeño luego de que terminó la prueba dan cuenta del sufrimiento por el que pasó. Terminó cubierto de lodo y exhalando profundamente. Casi no podía hablar y pedía agua frecuentemente.

Cuando sus compañeras le dijeron que se lanzara a la piscina, él les respondió ahogado: “Esperen, que no tengo aire”. Luego, Paola lo asistió.

Acá, parte de las consecuencias que sufrió ‘Olímpico’:

El costeño mostró sus manos a la cámara y dejó ver que tenía sus dedos quemados por el esfuerzo que hizo con la cuerda.

Luego confesó lo que ocurrió: “Desde el inicio, se me dificultó bastante en la cuerda. Me quemé todas las manos y seguí intentando. Allí gasté mucha energía y al regreso ya me costaba mucho”.