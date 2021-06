En una entrevista con el canal de YouTube Realitys del Momento, quedó claro que ‘Madrid’ resultó con muchos pretendientes luego de su paso por el ‘Desafío’. En últimas, siempre se destacó entre las más guapas.

Aunque está soltera, dejó claro que su prioridad es concentrarse en el tema laboral y en sus proyectos. De hecho, ya anunció que está pensando en vender ropa interior.

No obstante, no está cerrada a darse una oportunidad si llega el indicado.

“Si llega un hombre que me quiera, que me valore, que me respete, que confíe en mí y que yo confíe en él”, podría ser.