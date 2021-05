Apenas sonó su nombre, los compañeros de ‘Omega’ —que vienen en mala racha— se sorprendieron. Algunos lo lamentaron y otros lo consideraron una mala decisión de sus rivales en el ‘Desafío’.

Y es que ‘Madrid’, una de las más bellas del ‘reality’, también es una de las más fuertes, por lo que puede ser un problema para quienes la enfrenten en la prueba de eliminación en el programa de Caracol Televisión.

Ella parece ser consciente de ello. Por eso, mientras sus compañeros se lamentaban, ella solo atinó a reír. “No importa”, les dijo.

“Cuando el universo le manda algo es porque usted lo puede superar y, si no lo supera, le va a enseñar algo”, agregó.

Acá, la sentencia a Madrid en el ‘Desafío’ 2021:

Cuando se supo que fue la primera amenazada en este ciclo, los seguidores de ella en las redes se manifestaron.

Unos lamentaron la determinación, otros la condenaron. Sin embargo en lo que todos coincidieron es en que ella no se las va a dejar fácil a sus rivales.

Acá, las reacciones:

LOOK AT HER?💞😭 Sopa y seco les va a dar a todas. Tiffy sentenciando a la que le va a sacar.

— Diego Villasmil (@diegdiego) May 28, 2021

COMO ES POSIBLE QUE ME HAYAN SENTENCIADO A MADRIDDDDDD QUE PERRAS TAN LOCAS LAS VA A ELIMINAR A TODAS!!!!!! #DesafioTheBox

Uds creen que si Pao y karen habrian hablado de sentenciar a madrid en la fiesta, produccion no lo habria transmitido? JAJAJAJ se pasan#desafiothebox

— no c (@PaolaTheBox) May 28, 2021