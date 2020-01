Todo indica que el famoso tema contiene varias estrofas y ritmos parecidos al que lanzó en 2017 el rapero Josh Stone, cuyo nombre artístico es DOT. Él registró la demanda en un juzgado de Nueva York un año después de que la canción de Grande se lanzase al mercado.

El mal sabor se da a pocos días de que Grande actúe en la gala de los Grammy, los premios más importantes de la industria musical que se llevarán a cabo el 26 de enero.

En el escrito, el abogado del demandante asegura que dos musicólogos forenses han analizado ambos temas y encuentran fragmentos en los que el ritmo y las notas son muy similares.

En concreto, la cantante frasea en ‘7 Rings’ las palabras ‘I Want It, I Got It. I Want It, I Got It’ (lo quiero, lo tengo) con un estilo muy parecido al del rapero en su canción de 2017, quien repite ‘You Need It, I Got It. You Want It, I Got I’ (lo necesitas, lo tengo, lo quieres, lo tengo).

Esta es la canción del rapero:

Stone alega además que presentó su composición a varios ejecutivos de la industria de la música, incluido el productor Tommy Brown, quien ha trabajado con Grande en numerosas ocasiones.

“Literalmente, cada una de las 39 notas respectivas de ‘7 Ring’ es idéntica a las 39 notas de ‘You Need it, I Got It’ desde una perspectiva de ubicación métrica. Dicho de otra manera, el ritmo y la ubicación de las notas y las letras son idénticas”, indica el texto de la demanda, obtenido por la revista Variety.

Lo curioso es que con anterioridad se publicó que Grande pagaría ya el 90 % de los beneficios de ese tema a los compositores de ‘My Favorite Things’, la conocida canción de la película ‘The Sound Of Music’ que utiliza como base para su tema, en esta ocasión, de forma autorizada y acreditada.

En la mencionada premiación, la joven artista está nominada en cinco categorías, entre ellas al álbum del año por su trabajo ‘Thank u, next’.