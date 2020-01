Pese a que la conductora del informativo, al parecer, quiso hacer ver esta referencia como algo positivo, los usuarios aseguraron que fue denigrante para todos aquellos que viven o han estado relacionados con casos de labio leporino.

En redes, comentaron que Williams fue despectiva y solicitaron al medio que fuera retirada de sus funciones; esto lo dijeron en mayoría padres de familia, quienes manifestaron que ninguna condición debe ser burlada y menos con los problemas psicológicos que acarrea.

Incluso, el futbolísta canadiense Adam Bighill se refirió al desafortunado episodio y desaprobó las acciones de Wendy, manifestando que sus palabras promueven el ‘bullying’ y su actitud fue “horrible y ofensiva”. Además, agregó una foto de su hijo Beau antes de que fuera operado por esta condición.

DAY 2

Thank you everyone for coming together, I can’t tell you what it means to me to see your love/support!! Well over 30k ppl have been a part of this! @WendyWilliams still owes a public apology to every1 of the cleft community. Please see my message/thoughts in the pics below pic.twitter.com/SXntjtaKBP

— Adam Bighill (@Bighill44) January 11, 2020