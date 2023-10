En un nuevo capítulo del podcast ‘Detrás de cámaras’ conducido por María Fernanda Soto y Dayana Jaimes, la periodista y viuda del cantante Martín Elías Díaz habló de su reconciliación con Rolando Ochoa y de lo que vivió tras la muerte de su esposo.

Durante la entrevista realizada al acordeonero, ‘La mona linda’ se sinceró y contó detalles de la manera cómo pudo controlar sus impulsos y organizar sus sentimientos para poder pedirle perdón al último compañero de fórmula de su esposo, con quien sostuvo varias diferencias a través de redes sociales.

(Lea también: “Qué fastidio, yo veré”: viuda de Martín Elías estalló por su físico contra críticos)

“Yo en ese momento no lo aceptaba y es algo que yo sané con Rola. En su momento me acerqué a él, le pedí disculpas, le pedí perdón, porque el duelo es algo que todas las personas vivimos de manera diferente. Rolando estaba viviendo el duelo del amigo, de su compañero de fórmula, del que se encontraba todos los días y yo estaba viviendo el duelo de mi esposo, el papá de mi hija, mi amigo, mi novio, de la persona con la que yo estaba todo el tiempo, mi compañero de vida y yo no entendía por momentos cómo Rolando salía, estaba en los estudios grabando y yo muriéndome, yo quería que Rolando sintiera el mismo dolor mío y me volví como loca”, dijo Dayana Jaime.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dayana Jaimes (@dayanajaimes55)

Al mismo tiempo, reveló que reflexionó y pudo entender que las personas vivían el duelo de la muerte de un ser querido de manera diferente, lo que la llevó a acercarse a Rolando Ochoa y pedirle disculpas luego de sus acciones.

“Con el tiempo entendí que no podía pedirle al mundo que sintiera el mismo dolor mío porque la vida sigue. Rola fue una persona muy sabia, se unió a Elder y fue como un reconocimiento a Martín, de que esa agrupación siguiera unida. Había compromisos, había una agrupación con familias e hijos y Rola tuvo el valor y la fortaleza de seguir con esa agrupación”, añadió Jaimes, quien mostró objetos que conserva de Martín Elías con nostalgia.

Por su parte, Rolando Ochoa manifestó que a pesar de que han pasado seis años de la muerte de Martín Elías, el dolor sigue intacto y lo sigue recordando con nostalgia en cada una de sus presentaciones con su agrupación actual La Zona 8.

“Hay un dolor que todavía se siente, una nostalgia que vivimos todos. No hay un baile con La Zona 8 que la gente no me lo recuerde”, reveló el acordeonero.

Dayana Jaime y Rolando Ochoa sostienen actualmente una bonita amistad luego de que en el pasado tuvieron diferencias por el lanzamiento del último álbum que dejó grabado Martín Elías, ‘Sin límites’, el cual salió al mercado en el 2018.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.