En una entrevista con el generador de contenidos ‘Dímelo King’, el acordeonero y compositor Rolando Ochoa habló sobre su relación con Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías Díaz y los momentos de tensión que vivieron tras la muerte del cantante vallenato.

“Los primeros días fueron muy fuertes, yo entendía ese dolor que ella tenía, era una mujer que le tocaba enfrentar algo muy fuerte, si fue fuerte para mí que era su compañero, era como su hermano y un papá musical para él, ahora para ella que era su esposa, su niña y todo”, dice Rolando Ochoa haciendo referencia a las diferencias que tuvo con la periodista, uno de ellos fue por la fecha del lanzamiento del álbum ‘Sin límites’, la última producción musical de Martín Elías.

“Hubo un ambiente muy feo al principio, muchas descoordinaciones, se malinterpretaron muchas cosas y ahí de pronto tuvimos diferencias”, relata el acordeonero.

Rolando Ochoa, que hace poco envió un conmovedor mensaje a su fallecido padre, contó que luego de un año visitó a Dayana Jaimes en su casa y después de dialogar y pedirse perdón lograron reconciliarse, por lo que en la actualidad llevan una relación de amistad sana.

“Fui a su casa, hablamos y le dije que no podía ser enemigo de la esposa de mi hermano. La niña también es parte de mí porque es la esposa de mi hermano y no puedo ser su enemigo. Ella me dijo que la perdonara, nos pedimos perdón y nos reconciliamos. Fue una reconciliación muy bonita”, finalizó el acordeonero.

En el 2017, luego de la muerte de Martín Elías Díaz, Dayana Jaimes no solo tuvo diferencias con el acordeonero y último compañero de fórmula de Marín Elías, sino también con su esposa, Juliana Ortiz de Ochoa a través de Facebook, donde esta última aseguró que la periodista les había dicho que los despreciaba.