Desde la muerte de Martín Elías, quien falleció en un accidente de tránsito, Dayana Jaimes ha estado en el radar de los colombianos.

La comunicadora pasó de ser la esposa del cantante a ser una famosa y eso se nota en sus redes sociales. Por ejemplo, en su perfil de Instagram supera los dos millones de fanáticos.

Precisamente, ellos se dieron cuenta de un nuevo cumpleaños de su hija, Paula, fruto de su relación con el cantante.

La pequeña cumplió ocho años y en lugar de una, tuvo dos celebraciones de cumpleaños. La misma Dayana habló del tema y hasta mostró imágenes de los festejos.

“Teníamos planeado viajar en el fin de semana a Barranquilla porque era puente, por eso le hice algo aquí el viernes, en la casa, con sus amiguitos del conjunto y también del colegio. Y el domingo decidimos hacer algo con los primitos, algo pequeñito con ellos y algunos amigos de ella allá. Un amigo me mandó a hacer una decoración muy especial y la torta, y la pasamos muy rico. Ellos se divirtieron muchísimo”.

Le preguntan a la viuda de Martín Elías por su dinero

Luego de eso, apareció el comentario de un internauta, quien le preguntó a Dayana de dónde sacaba el dinero para sus gustos y los cumpleaños de su hija. Y ella, sin tapujos, respondió con las siguientes palabras:

“Yo no saco el dinero de ningún lado, me encantaría tener un saco o una gallina con los huevos de oro, pero no tengo esa dicha. A mí me ha tocado trabajar, como lo hacemos muchas personas, para darme mis gustos, para tener a mi hija bien y para yo estar bien”.

Después, reveló que a diferencia de lo que muchos piensan, ella no solo fue la esposa de Martín Elías, sino que también estudió y se graduó. Precisamente, gracias a eso se sostiene en la actualidad.

“Fui bendecida y afortunada porque me gradué en el 2011 y en el 2012 ya estaba trabajando. Desde ese año hasta el día de hoy sigo haciéndolo, ejerciendo mi profesión y también con el tema digital. No me quejo, soy muy afortunada”.