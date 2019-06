A continuación puedes ver las 8 curiosidades del ‘Gordo’ Benjumea, presentadas en la emisión de este domingo:

1. Tuvo 3 primeras comuniones.

2. Como era “una maravilla de niñito”, estudió en 15 colegios.

3. Una vez que interpretó a Jesús en una obra de teatro, solo se puso una sábana para cubrir sus partes íntimas. Cuando el tramoyista lo subió a lo alto del escenario, las actrices que hacían de María y María Magdalena le vieron todo.

4. Lo obligaron a prestar servicio militar. “Mi mamá ya no me aguantaba más y me falsificó la fe de bautismo”.

5. Durante su experiencia en el Ejército, Benjumea se “la pasaba más en el calabozo que por fuera”.

6. En 1958 empezó a estudiar teatro y en ese momento adquirió una deuda de 40.000 pesos que nunca pagó.

7. Por una insuficiencia renal, al actor debían hacerle un transplante de riñón; él le cedió este órgano a un joven de 16 años que nunca había podido ir al baño. “Yo ya tengo 76 años, […] ya ¿pa qué riñones? ¡Nooo!”, manifestó el ‘Gordo’.

8. Lleva 49 años de casado y, según él, la clave de durar tanto tiempo es “hacerse el pendejo”.