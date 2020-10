green

Durante una conversación con Jomari Goyso, de ‘Sal y pimienta‘ (Univision), la artista recordó que hace algunos años quiso ingresar a Hollywood y actuar allí, pero su camino se vio nublado a causa de un episodio de acoso sexual.

“En Los Ángeles sí me acosaron. […] Un director me dijo: ‘Necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’. O sea, no era actuando que necesitaba yo explotar más eso”, recordó al informativo Danna García, protagonista de ‘Pasión de gavilanes‘.

Pese a que no se mostró muy cómoda al rememorar el momento, sí recuerda bien la forma en la que el hombre la ultrajó y se sintió violentada:

“Esa misma persona, me acuerdo que me intió a una cena con un actor y yo estaba fascinada. […] Después de la cena me dice que subiera a su casa y yo [le dije]: ‘No, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación‘”.

Aunque la actriz se negó a la propuesta, estando en el garaje, el hombre la acorraló contra una pared, la besó a la fuerza y la “empezó a tratar de desvestir”; este tipo de situación jamás la vivió trabajando en Latinoamérica.

La colombiana, que aún tiene secuelas de la COVID-19, añadió que nunca denunció el caso por recomendación de su mánager pues, cuando le contó, su respuesta fue: “De eso no se habla, ‘next’. ¿Te pasó algo? ¿Hay que ir a la Policía? ‘Next'”.