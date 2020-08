View this post on Instagram

Marcela Reyes ante su buena recuperación, luego de que dio positivo al Covid-19, salió a celebrar el cumpleaños del cantante Daniel Calderón y su hermana Liliana Calderón🎉 Asimismo, la Dj fue la encargada de animar una parte de la noche💃🏻 Cabe mencionar que ninguno de los invitados cumplió con las medidas preventivas ante el coronavirus 🤯