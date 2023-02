Así lo contó Arenas en un ‘live’ de Instagram que hizo, entre otras cosas, para disculparse con su novia, Daniela Álvarez, por besar a otra famosa.

(Vea también: A Daniel Arenas lo presionaron para dar beso a Adalmari López; dijo qué pasó después)

El actor, que fue rechazado por famosa actriz, dijo que estaba en una época donde quería explorar nuevos horizontes fuera de la actuación, pero no tenía muy claro si quería ser emprendedor.

En medio de esa introspección, al santandereano le llegó una propuesta de Telemundo para que participara en ‘Top chef VIP’, ‘reality’ parecido a ‘Masterchef’ presentado por Carmen Villalobos.

En un primer momento, al artista no le sonó la idea, pero luego se animó a participar.

Por qué sacaron a Daniel Arenas de ‘Top chef VIP’

Al colombiano lo llamaron para hacerle la propuesta del ‘reality’ y al final aceptó. “Dije: ‘Por qué no arriesgarme a algo nuevo, aprender y ver de qué soy capaz'”, contó.

(Vea también: “Son mis hijos”: Alejandra Giraldo, con los ojos aguados, habla de dos jóvenes)

El novio de Daniela Álvarez, exreina que reveló que sufre de una nueva enfermedad, empezó a negociar cuánto le iban a pagar, el tiempo que iba a durar y todo lo logístico e incluso le entraron ganas de tomar unas clases de cocina, para no llegar tan crudo al programa.

No obstante, cuando estaban a punto de culminar la negociación, le dejaron de hablar.

“Yo dije: ‘Juepucha, se cayó, bueno’. Se cayó es que no me van necesitar en el programa”, explicó.

Lee También

Pero después de casi 20 días, Arenas recibió una llamada donde le dijeron que efectivamente ya no lo querían en el ‘reality’, pero porque le tenían una propuesta mejor.

“Me llama esta persona y me dice: ‘Daniel, la propuesta indecente es que no queremos que estés en ‘Top chef’, y yo: ‘Ay, qué pesar’. [La persona de la llamada continuó diciendo] ‘Pero es porque queremos que estés como conductor del ‘morning show’ del programa de la mañana, que es ‘Hoy día’ de nuestra cadena [Telemundo]”, contó en este video (desde el minuto 13):

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Arenas (@danarenas)

Le dijeron que su nombre estaba sobre la mesa para varios proyectos desde tiempo atrás, y que por sus valores y su carrera limpia era ideal para ser el nuevo presentador del matutino, trabajo en el que se estrenó con mucha dicha.

(Vea también: Daniel Arenas se distancia de su novia, Daniella Álvarez, y confirma si es definitivo)

El actor quedó en “shock”, contó, pero no dudó en dar el sí. Primero estuvo de presentador invitado una semana, y luego fue confirmado de planta.

Aunque su participación en el ‘reality’ al final no cuajó, le fue mejor.