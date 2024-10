Por: Revista MB

La influenciadora Dani Duke respondió a sus seguidores acerca de los rumores que circulan sobre una posible separación con su pareja, Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’.

La pareja es una de las más seguidas en el mundo del entretenimiento colombiano y ha sido foco de especulación en los últimos días debido a su ausencia en redes sociales, lo que generó dudas sobre el estado de su relación.

‘La Liendra’ y Duke han compartido gran parte de su vida en redes sociales desde el inicio de su relación, asistiendo juntos a eventos y viajes, como su visita a Bucaramanga en 2023 para ‘El partido de las estrellas’. Sin embargo, su reciente falta de publicaciones conjuntas despertó sospechas sobre una posible ruptura.

En respuesta a la curiosidad de sus seguidores, Duke aclaró la situación a través de sus historias de Instagram.

“Me sorprendió la cantidad de personas que creen que terminamos, pero luego entendí las dudas”, comentó. Duke admitió que hace un tiempo no crea contenido junto a ‘La Liendra’, lo cual alimentó los rumores. Sin embargo, fue enfática en desmentir cualquier ruptura.

“Tenemos casas separadas, pero dormimos juntos. Él está en Las Vegas grabando contenido, por eso no nos ven juntos estos días”, explicó. Finalmente, la influenciadora concluyó: “No se preocupen, estamos bien, solo ocupados en proyectos diferentes, pero seguimos juntos“. Por su parte, ‘La Liendra’ no ha comentado nada al respecto y continúa con sus publicaciones habituales en redes.

