La doctora Fernanda Hernández es la presentadora de la sección de salud de Noticias Caracol. Además de su conocimiento, ha conquistado a más de un televidente con su carisma y belleza física.

(Vea también: Periodista de Noticias Caracol sale del canal luego de 26 años: lo despidieron con honores)

A pesar de que nunca imaginó que estudiaría medicina para estar al frente de cámaras de televisión, ha logrado ganarse mucha popularidad y así mismo, también trabajo con sus consultas externas.

Doctora Fernanda Hernández, inicios en TV

Hernández contó en una entrevista para ‘La kalle’ que fue Sebastián Martino, uno de los productores y creadores del formato ‘The box’ para el ‘Desafío’, quien la llamó para hacer parte de su equipo:

“Él me hizo la entrevista. Dos meses después me llamaron para un proyecto que se llamó ‘Nómadas’ que eran unas busetas viajando por todo el país. En 2005, en Capurganá, entré al ‘Desafío’ y ganó Tatiana de los Ríos. Yo estaba detrás de cámaras con un equipo de paramédicos y atendíamos a producción, a los participantes. Todo el mundo pensaba que era buenísimo, ¿perdón?, eran 150 personas de producción, hay intoxicaciones, accidentes, picaduras de insectos, enfermedades tropicales. Me llamaron al otro día y me fui dos meses”, terminó de decir la presentadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Kalle (@lakalle)

(Vea también: “Mero descarado”: Érika Zapata no se aguantó al contar las fechorías de un ladrón)

Doctora Fernanda Hernández, de Caracol Noticias, ganó premio

La doctora Fernanda Hernández recibió el premio de periodismo SUMA 2023, en la categoría audiovisual. Este importante reconocimiento fue otorgado por dar a conocer el programa Comunidades Rurales Saludables en el departamento de La Guajira.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.