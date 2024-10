Juan Guillermo Zapata Noreña, popularmente conocido como ‘Carroloco’, es un comediante colombiano que ha logrado destacarse en el mundo del entretenimiento gracias a su estilo original y a sus interpretaciones llenas de humor tradicional colombiano.

Ha hecho parte del elenco de ‘Sábados felices’ por muchos años y gracias a ello ha logrado que miles de fanáticos lo sigan en redes sociales por su carrera y carisma.

Extorsionan a ‘Carroloco’, humorista de Caracol Televisión

Pero parece que no está pasando el mejor momento de su vida, pues le llegó un mensaje vía WhatsApp en donde le pedían 30 millones de pesos para no publicar información delicada.

“Mi amigo, para no traer recuerdos y devolvernos al pasado y dar una orden en Colombia para que se le complique la vida, le voy a dejar muy claro. Le voy a enviar una cuenta para que usted transfiera 30 millones que necesitamos en Colombia. Si va a el Gaula, a la Policía, al Ejército, hágalo, eso me tiene sin cuidado. Le informo que es revivir más situaciones que no le convienen. Si no los coloca, la acción que tomemos le puede salir más caro de lo que se imagina, ¿estamos o no estamos? Si se desconecta, hágalo que en Colombia no es nada imposible ubicarlo. Att: su pasado”.

Ante esto, el famoso decidió publicar un mensaje afirmando que no se dejaría amedrentar por esta persona:

“Queridos amigos, los vagos no tienen límite, quieren todo regalado. Tengan en cuenta este número de donde me escriben pidiendo dinero, no le coman cuento a ningún vago. Hagamos famoso ese número (+52 55 7235 9239)”.

