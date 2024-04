Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido popularmente como ‘Carroloco’, entregó su versión sobre los hechos que lo vinculan como testaferro de un miembro del ‘Clan del Golfo’.

En entrevista con Semana, el reconocido humorista confirmó que conoce a Rosemberth Sánchez Ahumada, alias ‘Rodrigo’, pero negó cualquier nexo con actividades ilícitas, pues manifestó que trató al sujeto en 2016 cuando lo contrataron para un evento de humor.

“Al señor Rosemberth lo conocí como un hombre de negocios, sin ningún requerimiento por la justicia. Lo conocí por allá en 2016, en un evento de humor para el que me contrataron. Me enteré luego de que fue capturado por allá en diciembre de 2019“, dijo.

Y añadió: “Hablar o insinuar que yo soy testaferro de X o Y persona o, mucho peor, del ‘Clan del Golfo’, no solo es denigrante para alguien que se ha matado trabajando durante más de 37 años, sino que es criminalizar la actividad empresarial que yo hago, que no se limita solamente al uso de mi imagen, sino que va mucho más allá, hago presentaciones privadas y públicas a nivel nacional e internacional, comercializo zapatos, camisetas, blusas, sudaderas, gorras”.

‘Carroloco’ habla de los bienes embargados por $ 12.000 millones

Sobre los bienes que la Fiscalía le embargó a ‘Carroloco’, avaluados en 12.000 millones de pesos, el comediante explicó que la finca de la que dicen cuesta 10.000 millones no supera los 1.000 millones y que las otras propiedades son dos apartamentos, uno de ellos con depósito y parqueadero, y dos vehículos.

“Hablan de una finca de 10.000 millones de pesos, cuando la única propiedad así rural que tengo no vale más de 800 millones, adquirida fruto de mi trabajo, como cualquier persona normal. Tengo cantidad de créditos con los bancos, deudas y obligaciones que me han permitido tener los pocos activos que figuran en mi patrimonio”, precisó en Semana.

Y agregó: “La realidad, que la pueden verificar, es que tengo un apartamento que compré en planos y todavía lo estoy pagando, en el que existe un depósito y un parqueadero que forman parte del mismo. Otro apartamento, que es de uso familiar, y la famosa finca que dicen que vale más de 10.000 millones de pesos”.

Finalmente, sobre la cercanía con alias ‘Rodrigo’, el humorista detalló que le compró un parqueadero al sujeto en 2018 sin saber sus nexos con el narcotráfico, pues afirmó que siempre lo distinguió como un “comerciante honorable”.

“Yo conocí al señor Rosemberth y me hablaba con él en su momento porque, por ejemplo, me llamaba para preguntarme de la mercancía que vendía, como camisetas y zapatos; también para hablar de un parqueadero que le compré y que fue declarado, como pueden verificar. La compra que hice, porque siempre lo conocí como un comerciante honorable, como indiqué, yo solo supe que al señor lo capturaron en el año 2019 y esa compra la hice el 16 de agosto de 2018“, indicó.

Y concluyó mencionando: “Hablé con él para que me viera en mis presentaciones de humor, como parte de conversaciones normales con un señor que conocí, porque me buscó para la realización de un evento de humor y no sobre aspectos ilícitos como se quiere hacer ver, ya que infortunadamente se han descontextualizado estas conversaciones”.

