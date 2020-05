View this post on Instagram

Amigo y colega @yeison_jimenez estamos totalmente de acuerdo, nos hemos visto obligados a trabajar clandestinamente con todos los protocolos exigidos y aún así nos estamos viendo perseguidos como si fuéramos delincuentes, no tiene nada de malo tratar de subsistir de lo único que sabemos hacer para mantener nuestra familia, sino también la de todos los integrantes musicales que estamos olvidadados e invisibles por el gobierno nacional. @ivanduquemarquez nosotros los artistas también somos vulnerables y los más afectados por el covid 19 @yeison_jimenez @alexdiazfelizzola