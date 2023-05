Es más, la estrella de la novela de RCN ni siquiera hace parte de las famosas cuya estatura es de menos de 1,60, listado en el que sí aparece la cantante Paola Jara, que ha dicho que mide “uno con nada”.

La estatura promedio de una mujer colombiana es de 1,58 centímetros, de acuerdo con un artículo de Noticias RCN, publicado en los últimos meses y cuya fuente es un estudio del Imperial College of London.

Estatura de Paola Turbay, de ‘Ana de nadie’

La actriz que interpreta a Ana Ocampo mide 1,70, de acuerdo con el perfil que le hizo el Concurso Nacional de la Belleza por haber sido una de sus Señorita Colombia, la de 1991.

“Descripción física: color de ojos castaño, cabello castaño, tez trigueña, medidas 90-61-92 y su estatura 1,70 centímetros”, fue lo que publicó el concurso sobre ‘Pao’ Turbay, textualmente.

Por qué Paola Turbay no ganó Miss Universo

Al respecto, la periodista Alda Livey Mera contó que la altura de la ex Miss Colombia sí fue una de las razones para que la colombiana no ganara Miss Universo.

“En Miss Universo (1992, Bangkok, Tailandia) [Paola] no ganó es porque le faltaron 10 centímetros de estatura, quedó de virreina y la elegida fue Namibia, Michelle McLean”, afirmó Mera, de acuerdo con El País.

No obstante, ese diario también registró la versión de la esposa de Alejandro Estrada sobre la posible razón por la que no se llevó la corona de reina universal.

“Paola no fue Miss Universo porque la organización del Concurso no quería una reina ligada a Colombia, el narcotráfico y Pablo Escobar. La exreina de belleza contó, en su momento, que el presidente del certamen le confesó a sus papás: ‘Miren, si esto hubiera sido un año antes, la reina era Paola, pero este año infortunadamente no puede ser’”, escribió la citada fuente, que además fue la que aseguró que la artista se consideraba “bajita” para el modelaje y los reinados.