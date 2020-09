View this post on Instagram

Solo Dios es testigo de mi proceso !!🙏🏽 todos los días me levanto a trabajar duro por cumplir mis sueños ..no solo por mi ,si no por los míos 👨‍👩‍👦mis logros los he hecho a pulso sin pasar por encima de nadie …y es ahí donde está la mayor recompensa ❤️ no se Cansen de soñar ,,,,este REGALO ES DE MI PARA MI (Traído desde Dubai) ❤️ por que así quiere Dios premiar mi lealtad y mi lucha constante en la vida ! Y lo que falta por venir es más grande aún 🙏🏽🙊! Pronto les Contare cual fue el sello discográfico mundial que firmó mi carrera 🚀✨✨!!!