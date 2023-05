Diomedes Díaz Maestre es el nombre completo y oficial del artista que pasó a la historia de la música vallenata como ‘El Cacique de La Junta’. Pero, así como hay datos que se pueden confirmar de forma fácil y concreta, otros pueden ser más complicados para registrar o corroborar, como es el caso de los hijos y las hijas del mismo artista en cuestión.

No es exageración ni mentira, ya que en algunas fuentes de información se registran 21 herederos reconocidos, en otras llega la cuenta hasta 28 y en otras no se comprometen con un número exacto y afirman que son alrededor de 30, haciendo la salvedad de los que son oficialmente reconocidos y otros que no.

Pero si vamos a algo más puntual, muchos de los hijos de Diomedes son reconocidos porque heredaron su talento musical, la voz o el alma del vallenato. Mientras que de las mujeres no se habla tanto, a pesar de tener méritos y carreras que pueden dar para que suenen más en medios y redes.

¿Quiénes son y qué hacen las hijas de Diomedes Díaz?

El listado de hijos es este, con muchos nombres vinculados al mundo del vallenato y que son los reconocidos en los medios: Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel, Martín Elías, Diomedes Dionisio, Elder Dayan, Rafael de Jesús, Miguel Ángel, Rafael María, José Miguel, Moisés, Luis Mariano, Fredy José y Christopher Carrillo (criado por el Joe Arroyo).

Y en las mujeres, herederas del apellido y pertenecientes a la dinastía Díaz, se encuentran: Rosa Elvira, Kelly Elvira, Mayra Alejandra, Marena Rocío, Betsy Liliana, Lily, Silvia María, Carmen Consuelo y Kaiuska.

Pues, casi todos ellos se encontraron el pasado 24 de mayo para hacer la presentación oficial de la ‘Fundación Diomedes Díaz’, que busca dejar huella con el legado musical del ‘Cacique de La Junta’, también ayudar a niños en dificultades y madres cabeza de hogar con necesidades.

En este evento se dieron muchas cosas curiosas, como la presencia de jóvenes influenciadores y parranda con gran cantidad de los herederos de Diomedes en tarima. Pero causó gran impacto la presencia, personalidad, protagonismo, colorido y belleza de las hijas del artista.

Ante esto, les tenemos algunos detalles de las mujeres más representativas de esta dinastía, siendo las hijas de Diomedes Díaz Maestre:

Rosa Elvira: la mayor, a la que más canciones le dedicó su papá y que tiene muchos registros en medios y en la misma novela que hicieron sobre el cantante.

Marena Rocío: la hija que pasó a la historia de la vida de Diomedes, porque se graduó con él del colegio. Fue en 1993, en La Junta (La Guajira), en el colegio nacionalizado Hugues Manuel Lacouture.

la hija que pasó a la historia de la vida de Diomedes, porque se graduó con él del colegio. Fue en 1993, en La Junta (La Guajira), en el colegio nacionalizado Hugues Manuel Lacouture. Kelly Elvira: aunque con poca exposición en medios, tiene una carrera importante en el derecho siendo abogada y es muy querida por los seguidores del ‘Cacique’.

Sielva María: una de las que heredó el don musical y artístico, tanto así que el día que se conmemora el cumpleaños, justamente salió con un video en su canal de YouTube.

Lily Díaz: es la más linda, según los seguidores del cantante vallenato, y es influenciadora con casi 8000 seguidores en Instagram.

Carmen Consuelo y Katiuska: nacidas en 2010 y 2011, respectivamente, son las menores de los hijos reconocidos de Diomedes Díaz y viven con su mamá, Consuelo Martínez, debido a que ella denunció amenazas en su contra y de sus hijos.