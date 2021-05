green

A través de un evento de prensa, la compañía anunció que estará disponible en Latinoamérica, incluida Colombia, a partir del 29 de junio.

La compañía reconfirmó que en su portafolio tendrá, además de los anticipados estrenos de ‘Friends: The Reunion’, que recientemente estrenó tráiler; el regreso de ‘Sex and the City’; y títulos como ‘Game of Thrones’, ‘La Mujer Maravilla’, la trilogía de ‘El señor de los anillos’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Watchmen’, ‘Harry Potter’, ‘Matrix’, ‘The Sopranos’, ‘Euphoria’ y contenidos de la ‘Champions League’.

Para los más pequeños también habrá bastante contenido, que incluye personajes de los Looney Tunes, clásicos como ‘Tom & Jerry’, y más, que podrán ser controlados con la opción de control parental.

Para el 2022, los amantes de la exitosa serie ‘Game of Thrones’ tendrán disponible el primer ‘spin off’, ‘House of the Dragon’.

La oferta para los seguidores de los superhéroes no se queda atrás, pues estarán disponibles varios títulos del universo DC, incluidos los de Superman, las películas de Batman y la última de La Mujer Maravilla, ‘WW84’.

Entre otros títulos recientes aparecerán en pantalla ‘Godzilla vs. Kong’ y ‘Mortal Kombat’.

Además de las grandes producciones de Hollywood, HBO Max tendrá en su catálogo series y películas hechas en varios países de Latinoamérica y Europa.

¿Qué planes y precios ofrecerá HBO Max en Colombia?

Si usted ya es suscriptor de HBO o HBO GO, tendrá acceso automático a HBO Max, sin embargo, si quiere una nueva cuenta, la plataforma ofrecerá dos planes:

El plan Estándar ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Este plan tendrá un precio de $ 19.900 al mes.

El plan Móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Este plan tendrá un precio de $ 13.900 al mes.

Las suscripciones por períodos recurrentes de 3 o 12 meses también estarán disponibles con un descuento de hasta el 30 %.

En su interfaz, tendrá disponible la navegación por estudios: HBO, MAX Original, DC, Warner Bros. y Cartoon Network.