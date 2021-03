green

Pasan los años y las canciones de Queen siguen sonando en la radio, sus fans trascienden en el tiempo desde que marcaron la historia de la música hace décadas. Con el objetivo de celebrar el 50 aniversario de la banda británica, este viernes se llevará a cabo el lanzamiento de uno de los proyectos más significativos e importantes.

‘The Greatest’ es una nueva producción creada por Simon Lupton, que repasará en 50 capítulos, de manera cronológica, los momentos más memorables de la historia de la banda; los fans disfrutarán desde sus primeros conciertos en Londres hasta los más grandes e icónicos.

El tráiler de la serie, que fue publicado en el canal oficial de la banda, dejó a más de uno sin palabras y llenó a sus seguidores de expectativa frente al contenido de cada capítulo.

Aquí, el adelanto de la serie ‘The Greatest’:

Lupton, también productor de la serie, dijo lo siguiente sobre el producto: “La historia de Queen no se parece a ninguna otra y espero que los fans de todo el mundo disfruten celebrando los muchos extraordinarios logros, eternas canciones e icónicas interpretaciones que nos han dado Freddie, Brian, Roger y John. Mientras revisitamos algunos de sus más famosos y legendarios hitos, espero que la gente se encuentre con algunas sorpresas que les encanten, tanto si son fans acérrimos, como si son nuevos”.

Por otro lado, Simon ha participado en diversas oportunidades en documentales de la banda, como lo son: ‘Queen: Behind the Rhapsody’ y ‘Queen Live at Wembley ’86’, por lo que se espera que cada capítulo sea todo un éxito y deje a los espectadores con ganas de más.

Así mismo, el productor le dio una gran noticia a los fans que esperan ansiosos que sea viernes para poder ver el primer capítulo: “Esta historia tiene tantos capítulos que explorar, y, quién sabe,… ¡podría haber nuevos en el curso de estas 50 semanas!“.