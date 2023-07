Algunos han dicho que se trata de una experiencia personal que vivió el cantante, mientras que otros aseguraron que él la escribió para su hija, que supuestamente se había casado.

Lo cierto es que los versos “y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde es, a qué dedica el tiempo libre” en realidad hacen referencia a una infidelidad, pero que no fue inspirada en su vida.

El cantautor dio más detalles de la historia de la ‘¿Y cómo es él?’ en una entrevista de 2016 con El Confidencial donde detalló que su intención no era interpretar ese tema, que se volvió un éxito en varias partes del mundo.

José Luis Perales señaló en esa conversación que en realidad su idea era que Julio Iglesias, que preocupó a sus seguidores por su estado de salud, interpretara su icónica canción, pero su disquera le dijo que la debía dejar para él porque sería un éxito.

“La compuse para Julio Iglesias, pero en la compañía me dijeron que me la quedara yo porque era un ‘hit’. Me sentí como si fuera al matadero porque no sentía mía la canción. La paradoja es que al final es la que más me piden en los conciertos”, declaró en ese momento.