El ‘streamer’ colombiano, uno de los que más seguidores tiene en las diferentes plataformas, desató una nueva discusión en las últimas horas luego de que asegurara que en sus vehículos no subía mujeres “gordas”.

Pero lo más reprochable no fue eso, pues además de burlarse del sobrepeso de las personas señaló que para movilizarlas “están las grúas”, desatando aún más la ira de varios internautas.

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes usuarios criticaron su actitud machista y misógina.

“Dejen de hacer famosa a esta gente”, “este tipo es basura”, “es lamentable”, “no puedo creer que haya gente que siga a este sujeto”, “me da pena ajena”, “después sale a pedir disculpas como siempre”, “y este quién es”, “a este man le gusta ser criticado”, “este tipo tiene un problema”, “que asco de persona”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Esta nueva controversia se suma a las que ha tenido recientemente, como cuando hizo comentarios homofóbicos y ofendió a los gais. En su momento fue foco de críticas y en redes sociales pidieron cerrarle sus cuentas de ‘streaming’.

Pero eso no ha sido todo, pues también provocó una fuerte reacción en redes al referirse a Ibagué, capital del Tolima, como “un hueco”. De hecho, tiempo después tuvo que salir a pedir perdón por lo que había asegurado.

“Yo me equivoque con lo de Ibagué, me equivoque porque es una ciudad que no merecía eso, parce. Y las palabras que salieron de mi boca, ofendieron a mucha gente y no me parece lo correcto”, dijo en esa oportunidad.