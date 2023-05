Este fin de semana se conoció que a Cabrera le interpusieron una demanda en la Fiscalía por hurto y engaño. Una mujer, identificada como Lorena Rovira, contó en el programa ‘La Red’ que salió con un grupo de amigos a una discoteca, entre ellos el actor, a quien señaló de robarle sus pertenencias.

De acuerdo con la afectada, el famoso se retiró del sitio (ubicado en Restrepo, Meta) con su bolso, en el que había 700.000 pesos en efectivo, tarjetas de crédito y otros objetos de valor.

Pero allí no quedó todo, pues Rovira aseguró que tiempo después el actor —que en febrero volvió a dar de qué hablar por su papel en la película ‘El gran bingo’— habría hecho una compra cercana al millón de pesos con una de sus tarjetas de crédito.

Qué dijo Víctor Cabrera del supuesto robo

Pese a que el actor estuvo en esa oportunidad junto a la Policía revisando las cámaras de seguridad para verificar lo sucedido, su pronunciamiento al respecto solamente se dio hasta este martes 30 de mayo.

Por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Víctor Hugo Cabrera aseguró que no fue quien cometió el hurto y señaló que ya está adelantando las diligencias necesarias ante la Fiscalía.

“Acabo de llegar de la Fiscalía, a donde me dirijo con mi abogado, en Restrepo, Meta, la cual nunca había visitado y me enteré realmente de qué se trata todo”, explicó inicialmente.

Luego, agregó: “Mi mamá me enseño desde niño a no robar, no matar, no desearle el mal al prójimo, honrar a padre y madre, sin ser católico, ni apostólico, ni romano. Yo soy un tipo decente y trabajador desde los siete años. Yo nunca me he robado nada”.

El actor, de 55 años, se mostró sorprendido por las acusaciones en su contra y les agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han demostrado durante el proceso.