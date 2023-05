El actor Víctor Hugo Cabrera es recordado por los colombianos por su papel en la novela ‘Hasta que la plata nos separe’. Desde hace unos 10 años se alejó de la pantalla chica, pero en febrero volvió a dar de qué hablar por su papel protagónico en la película nacional ‘El gran bingo’.

Ahora, Cabrera, que se dedicó al rebusque por un buen tiempo, es protagonista de una polémica que lo tiene, literalmente, en el papel de villano. Así lo confirmó este domingo el programa ‘La red’, pues informó que el famoso fue demandado ante la Fiscalía por hurto, por una mujer que asegura que él le robó sus pertenencias luego de salir juntos a una discoteca.

La demandante es Lorena Rovira, quien dijo en el programa de Caracol Televisión que una amiga le presentó al actor y que decidieron salir junto a unos amigos a una discoteca. De hecho, compartieron el fin de semana, ya que el sábado se fueron de rumba y el domingo estuvieron en un concierto.

“Cuando me voy a ir del sitio (de la discoteca), mis pertenencias no estaban, mi bolso, mi dinero, mis tarjetas. Él me apoyó muchisimo, estuvo pendiente, que estuviera bien, pero en realidad era él el ladrón”, declaró Rovira en una entrevista que le dio a ‘La red’.

La mujer asegura que revisó las cámaras de seguridad de la discoteca y, según ella, en las imágenes se aprecia que fue Cabrera quien se llevó su bolso en un momento en el que ella estaba distraída. Además, aseguró que le robaron 700.000 pesos en efectivo y le hicieron una compra con una de sus tarjetas.

“El domingo fuimos al centro comercial, nos mostraron las cámaras y nos dimos cuenta que él fue la persona que cometió el robo. Él salió con mi bolso, estuvo cunco minutos en la camioneta y luego otra persona se lleva el bolso de la camioneta”, agregó la joven.

Ella no le reclamó de inmediato al actor, cuyo padre estuvo desaparecido hace meses, por lo que supuestamente hizo. Al otro día, la mujer y las personas que la acompañaban llevaron a Cabrera hasta una estación de Policía. Lo que querían era que compareciera ante las autoridades sin ponerlo en alerta sobre lo que habían visto en las cámaras de seguridad.

Los policías requirieron al recordado actor. “Él no quería aceptar la investigación, decía que eso no era posible, que no era él, que iba a llamar a un abogado. Está la evidencia y la prueba en las cámaras”, contó la demandante.

La Policía habló con Cabrera y posteriormente el famoso fue dejado en libertad, ya que no fue capturado en flagrancia ni tampoco le encontraron los elementos que le robaron a la mujer en la discoteca. Ante esa situación, lo que tuvo que hacer la joven fue demandar al actor, para que ahora las autoridades se encarguen del caso e investiguen lo acontecido.

Los periodistas de ‘La red’ acotaron que el video de las cámaras de seguridad ya no se puede mostrar públicamente porque es parte de la cadena de custodia del caso y está en manos de las autoridades.

Cabrera no ha querido referirse al respecto públicamente y solo le dijo al programa de entretenimieno que su abogado estaba al tanto de lo acontecido y que se defendería ante las autoridades competentes.

Cabe aclarar que el actor no ha sido declarado culpable y solo existe una demanda contra él. La verdad se esclarecerá en un futuro.

A continuación, las declaraciones que entregó la demandante a ‘La red’: