Después de la polémica en la que estuvo involucrado Luis Villa, mejor conocido como ‘Westcol‘, en la que se refirió a la capital tolimense como “un hueco”, el exnovio de Aida Victoria Merlano ahora ofreció excusas por sus palabras.

(Lea también: Famosa presentadora se volvió “influencer” a los 50: “Todavía causo malos pensamientos”)

“Yo me equivoque con lo de Ibagué, me equivoque porque es una ciudad que no merecía eso, parce. Y las palabras que salieron de mi boca, ofendieron a mucha gente y no me parece lo correcto”, dijo ‘Westcol’ en su más reciente vídeo.