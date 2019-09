En esas imágenes, publicadas en Instagram, la famosa aparece con un corsé rosado que resalta sus senos, por lo que varios seguidores la halagaron. No obstante, otros internautas se fijaron especialmente en su rostro, pues, para ellos, luce “muy diferente” y “cero natural”.

Muchos de ellos indicaron que lo más preocupante es su nariz: se especula que se la mandó a operar para que luciera más fina. Debido a esto, le llovieron burlas y comparaciones con Michael Jackson.

También hubo fans que, preocupados, le recomendaron a la celebridad que dejara de hacerse procedimientos estéticos en la cara. De hecho, ellos aseguraron que Khloé lucía “mucho mejor” antes.

Estas son las imágenes que compartió la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’; para verlas todas, dé clic en las flechas que salen sobre ellas o deslice la publicación: