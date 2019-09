Con 55 años de edad, el actor sigue demostrando por qué es todo un ‘sex symbol’, y no es para menos, pues el joven que se hizo famoso en la cinta ‘Thelma y Louise’ sigue estando allí, solo con algunos signos de envejecimiento, pero nada extremo.

El País, de España, rememoró el atractivo físico del exesposo de Angelina Jolie, esto destacando la escena en la que “se sube al tejado de la casa de Leonardo DiCaprio para arreglar una antena y, como el sol calienta, se quita la camiseta“.

El hecho fue tan impactante para algunos de sus seguidores que ya están circulando algunos gifs que muestran los fragmentos de las películas, y han aprovechado para halagar su envidiable genética. Además, también se preguntan cómo ha hecho para que los años no lo afecten tanto.

Así se veía en la cinta de 1991:

Esta es la escena de su más reciente película:

Aquí, algunas de las reacciones de sus seguidores en Twitter:

Ladies, i present to you Brad Pitt at 55!! pic.twitter.com/gNd6NGn8Xd

— Lady Boners (@TrueLadyBoners) September 3, 2019