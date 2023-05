Sin duda alguna, Camilo y su esposa, la cantante Evaluna, son una de las parejas más queridas en las redes sociales, sin embargo, al tener tanto reconocimiento en la industria musical y del entretenimiento también se deben enfrentar a diversos comentarios que desafortunadamente no les hacen bien como familia.

Así como sucedió recientemente, después de la publicación de un video subido por el músico donde terminaron siendo juzgados por internautas quienes consideraban que “no estaban listos para ser padres”, supuestamente. Sucedió en un video de TikTok publicado por el músico, en su cuenta donde suma más de 30 millones de seguidores, donde el cantante de 29 años mostraba en forma de comedia la medida desesperada que usó para secar los pequeños pantalones de su hija mientras estaba en el aeropuerto.

La razón principal es que Índigo se había orinado en ellos y la pareja no estaba preparada para eso, así que no tenían un repuesto de ropa de su primogénita. “No tenemos otro pantalón este se mojó de pipi, como pueden ver, pero no tanto, apenitas ¿Si se ve? No se ve tanto, si lo abro así y entra bien el aire se va a secar en unos contados 18 minutos”, mencionaba el cantante en forma de risa, mientras su esposa se burlaba de él detrás de cámaras.

Sin embargo, los mensajes en el TikTok no se hicieron esperar: “Cómo no saber que cuando se sale con niño siempre hay que llevar ropa extra, porque nunca sabes lo que pueda pasar”, “¿No es mejor llevar recambio siempre? La ropa es pequeña no ocupa mucho espacio”, son algunos de los mensajes que se destacan en la publicación.

Lo cierto es que también recibió algunos mensajes de sus fanáticos que, en vez de criticarlos fuertemente decidieron enviarles ánimo e incluso, ayudarles un poco brindándoles uno que otro tip para que este cómico momento no les volviera a suceder.

“Un buen tip, ir al baño y secarlo en el aire para secar manos”, “De los creadores de ‘vida de rico’, llega ‘vida de papá’”, “Alternativas para otro momento: vas al baño y con el secador de manos lo secas”, mencionaban algunos internautas en la red social.

Recordemos que no es la primera vez en la que Camilo y Evaluna deben enfrentar fuertes críticas por su pequeña hija, pues desde que nació los usuarios de internet se han encargado de estar muy pendientes de cualquier movimiento, publicación o declaración en entrevistas. De hecho, uno de los momentos más polémicos por los que han pasado fue cuando insinuaron que esperarían a que Índigo creciera para que la bebé definiera su género, sin embargo, muchos de sus fans lo tomaron de una manera errónea razón por la que la pareja de artistas salió a hablar al respecto.

Por ahora, lo cierto es que siguen intentando que el rostro de su primogénita siga en privado, pues también es una decisión que tomaron defendiendo la privacidad de su pequeña y queriendo que ella misma sea quien se muestre cuando lo desee, aunque en algunas ocasiones han intentado filtrar el rostro de la niña, debido a que ella siempre está acompañando a su padre en los brazos de Evaluna.