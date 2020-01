Aunque gran parte de los mensajes son elogiando la toma de la famosa, no faltaron los que se fijaron en que en una de sus uñas se le había caído parte del esmalte.

Por eso empezaron a hacérselo notar, a tal punto que la misma Alejandra Azcárate respondió, con su tradicional sarcasmo:

“Les encanta ver el detalle criticable. Me voy, una uña me espera para ser devorada”.

Al ver la contestación de la celebridad, una de las seguidoras que la cuestionó se sintió aludida y escribió una aclaración más una disculpa, por si su comentario la incomodó.

“@laazcarateoficial no te estoy devorando… solo que una foto tan bonita amerita que el fotógrafo le dé un terminado a la uña. Yo también la he tenido así en mis producciones de fotos, pero mi fotógrafo me las organiza para que sea completamente limpia la foto”, dijo la usuaria.

Aquí dejamos la fotografía de ‘la Azcárate’, como ella se autodenomina, y luego su respuesta y algunos de los comentarios a favor y en contra que le escribieron por la toma.

Instagram laazcarateoficial.