green

En su más reciente entrevista, publicada por la revista People en español, la cubana conversa con Carola Joseph y le deja claro que su retiro no obedece a falta de ofertas, sino a que no han sabido tentarla.

“Si te pones a ver Instagram, YouTube, hasta José Luis Rodríguez, el Puma tiene un talk show en su casa. Todo el mundo está trabajando [en] eso que es el futuro; a mí no me interesa”, dice Cristina, que sostuvo su show al aire por 22 años.

Lo que le interesa a esta cubana, que en sus propias palabras “se puso viejita” y tiene “una artritis que no puedo con mi vida”, sería participar de vez en cuando en un especial. “No quiero hacer lo que ya hice. Ya después de que eres el número uno, ¿qué mas vas a ser? ¿El número cero?”.

Desde su casa en Miami, Cristina reveló detalles de su vida privada. Contó, por ejemplo, que no planeaba ponerse la vacuna contra el COVID-19 y que solo se la puso por la insistencia de uno de sus más queridos amigos, el esposo de la cantante Gloria Estefan.

“Si Emilito no me saca de los pelos de mi casa no me inyecto”, dijo. Y por supuesto, invitó a todos a vacunarse para detener la pandemia. Aseguró que a ella no le pasó nada, no le produjo reacciones ni consecuencias de ningún tipo.

Cristina añadió que la sensación en el brazo es como la de cualquier otra vacuna. “Les digo que se atrevan. Este no es el momento de ser rebelde, mi amiga. Este es el momento de concentrarte en el bien de los demás y no solo en el tuyo”.

Alejada del set de grabación, la inolvidable presentadora de ‘El Show de Cristina’ pasa sus días con calma, sin hora para levantarse ni afanes que interrumpan sus lecturas, sobre noticias y sobre ovnis, en una tablet.

También dijo que si no es por Emilio Estefan, tampoco habría conocido a Marcos Ávila, su esposo, padre de sus dos hijas y su hijo, el hombre con el que ha vivido por 37 años. Cuando le pregunta cuál es el secreto para durar tanto “es dejarlo tranquilo y que haga su vida”. Y no ser celosa, aunque, como ella, se haya casado con un hombre 11 años menor.

Fotos de la presentadora Cristina Saralegui a sus 73 años

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristina Saralegui Oficial (@cristinasaraleguitv)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristina Saralegui Oficial (@cristinasaraleguitv)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristina Saralegui Oficial (@cristinasaraleguitv)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristina Saralegui Oficial (@cristinasaraleguitv)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristina Saralegui Oficial (@cristinasaraleguitv)