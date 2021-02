green

Bam Margera, exintegrante de Jackass, de MTV, transmitió en su cuenta de Instagram y despotricó del programa, incluso, aseguró que usaron sus ideas para la nueva película, pero no lo incluyeron en ella.

“Si usted se preocupa por mí, no vaya a ver su película”, dijo Margera.

Además le imploró a sus seguidores que le ayudaran económicamente para poder hacer un programa que logre competirle a las locuras que hacen en las películas de ‘Jackass’.

Bam Margera, quien había tomado una copa de vino y 7 cervezas para hacer el video, contó que vivió un infierno durante un año y medio por culpa del programa.

“A ‘Jackass’ no le importo. Eran mi familia, pero no me dejaron estar en el programa, porque dijeron que yo era un idiota (Jackass) en TMZ”, agregó mientras se tocaba la cabeza.

Margera ha sufrido una serie de episodios extraños que incluyeron un arresto por allanamiento, un episodio de recaída, rehabilitación y una temporada en Dr. Phil, reportó TMZ.

