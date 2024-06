Para nadie es un secreto que Carla Giraldo y Cristina Hurtado no tenían la mejor química, pues la incomodidad se había notado mientras presentaban ‘La casa de los famosos’.

A pesar de que no han revelado los detalles del porqué tenían esa relación, uno que otro comentario suelto había dejado saber que Hurtado no habría compartido sus conocimientos con Girlado como ella quería.

En una entrevista con Cristina Estupiñán, en su pódcast ‘Sinceramente Cris’, Hurtado reveló que fue Dios quien le ayudó a superar el mal momento:

“Yo soy una mujer que cree mucho en Dios, lo nombro mucho, lo incluyo en mi familia, hace parte de mi vida, yo sin él no soy nadie. Con decirte, Cris, que cuando yo estaba atravesando los momentos difíciles yo estaba en constante oración y oraba por Carla también: ‘Toca el corazón de Carla, ella es una buena persona, que las dos aprendamos, por favor’. Yo oraba con humildad por esa persona que hacía cosas que para mí resultaban difíciles. Así mismo, yo también hice cosas que para ella resultaron difíciles”, afirmó la presentadora.

Cristina Hurtado y Carla Giraldo se reconciliaron

Sin embargo, parece que la realidad es otra ahora y las dos ya no tienen esa enemistad de las que fueron testigos muchos.

“Voy a buscar a Carla, voy a hablar con ella porque de verdad es muy tonto, es que no hay nada de fondo, han sido cosas tan mundanas que no se debía darle tanta trascendencia. Jossé es mi todo, mi bastón, mi consejero y justo en esos días le hablé situación y le dije: ‘Estoy mamada de esto, no me gustan las malas relaciones’, Entonces la busque. Nos desahogamos y en ese momento nos pedimos disculpas y nos contamos qué había pasado y fue muy bonito porque sanamos cosas que había en nuestros corazones. Ahora es muy rico, hemos hablado, yo la busco”.

