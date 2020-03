Reguetón, champeta y hasta cristiano son los géneros de las melodías que se inspiraron en el COVID-19; los videos ya tienen miles de reproducciones.

Una de las canciones es colombiana y es interpretada por José Quessep: “Usa tu tapabocas, lávate bien las manos, esto no es cuento chino; óigalo usted mi hermano, cuídate del coronavirus, cuídate que también te puede dar”.

Pero los dominicanos no se quedaron atrás, el cantante Yofrange lanzó su videoclip el mes pasado, donde aparece en una ambulancia, sufriendo por los síntomas del virus.

“Cuídate que anda por ahí el coronavirus

Enfermera, tráeme la mascarilla, la jeri y las pastillas

Me duele la cabeza, la mano y la rodilla

Si tú va estornuda’ me paro ‘e la camilla

Tápate la boca, tú no me va’ a enferma’

El coronaviru’ a mí no me va a da'”.